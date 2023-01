Os bastidores do 'não' ao Fluminense e da volta de Nathan ao Atlético-MG

Meia-atacante sumiu após acordo com o Fluminense para prorrogação do empréstimo e decidiu retornar à Cidade do Galo por conta própria

Nathan anunciou, nessa quarta-feira (4), a volta ao Atlético-MG, mesmo depois de os mineiros anunciarem o empréstimo do meio-campista ao Fluminense. A GOAL apurou o que aconteceu até a volta do atleta à Cidade do Galo.

O jogador, que tem contrato com o clube mineiro até junho de 2024, a princípio tinha aceitado seguir no Fluminense, inclusive entrado em acordo com o diretor de futebol Paulo Angioni antes do início das férias para a manutenção do contrato.

Depois do período de descanso, mudou de ideia e alegou que sempre quis voltar a Belo Horizonte para defender as cores do time. Entretanto, não estava nos planos do departamento de futebol para este ano. Após a festa da virada, em 31 de dezembro, o atleta deixou de atender aos telefonemas do presidente Mário Bittencourt e do diretor de futebol Paulo Angioni. A falta de contato irritou a cúpula do Tricolor carioca.

O Fluminense estava disposto a manter o combinado no fim de 2022 e seguir arcando com os salários do meia-atacante, avaliados em R$ 500 mil mensais. O valor era o mesmo que ele recebia na Cidade do Galo.

Em 12 de dezembro, o Galo chegou a um acordo com o Fluminense para prorrogar o empréstimo do meia-atacante. O negócio, avaliado em 3 milhões de euros (R$ 16,66 milhões à época), envolvia a manutenção do atleta nas Laranjeiras e as vendas do lateral direito Guga e do atacante Keno. O negócio de Nathan estava avaliado em R$ 1 milhão.

Mesmo depois do acordo verbal, em 14 de dezembro, Nathan se reapresentou com o restante do elenco na Cidade do Galo. Na ida ao local, ouviu que estava fora dos planos e não precisaria participar das atividades com o restante do elenco comandado por Eduardo Coudet.

Ainda sem acordo salarial com o Fluminense para o novo empréstimo, o meio-campista recebeu notificação dizendo que estava fora dos planos do Atlético-MG em 26 de dezembro. Na ocasião, o clube mineiro avisou formalmente ao jogador que, se não chegasse a um acordo com o Flu, poderia estender as férias até 13 de janeiro.

Nessa quarta-feira, dia 4 de janeiro, Nathan fez um vídeo dizendo que gostaria de voltar à Cidade do Galo e enviou uma notificação ao clube alegando que se apresentará nos próximos dias para participar da pré-temporada ao lado do elenco comandado por Eduardo Coudet.

O jogador quer cumprir contrato com o Atlético-MG e atuar na Arena MRV. Ele pleiteia uma chance ao lado dos demais companheiros na volta ao clube.