Nathan se reapresenta, mas segue fora dos planos do Atlético-MG

Meio-campista voltou aos treinos nessa sexta-feira (13), mas não deve ficar no clube para 2023. Diretoria ainda discutirá saída do jogador

Nathan se reapresentou no Atlético-MG na manhã dessa sexta-feira (13). No entanto, não deve permanecer no clube, como soube a GOAL. O técnico Eduardo Coudet e a diretoria não fazem planos de seguir com o meio-campista de 26 anos.

A diretoria pretende se desfazer do jogador no mercado da bola, mas terá uma conversa com ele antes da definição. O diretor de futebol Rodrigo Caetano será o responsável por conversar com o estafe do atleta sobre o futuro.

Nathan fará uma pré-temporada na Cidade do Galo para depois definir o futuro. O clube busca uma solução para a situação do atleta, mas quer fazer de forma amigável.

A decisão de retorno do meio-campista causou bastante desgaste nos bastidores. Ele havia acertado a prorrogação do empréstimo ao Fluminense até dezembro de 2023, mas mudou de ideia, não se reapresentou nas Laranjeiras e voltou a Belo Horizonte sob o pretexto de que gostaria de jogar na inauguração da Arena MRV.

Nathan tem contrato com o Atlético-MG até junho de 2024. O jogador de 26 anos chegou ao clube em 2018 e foi adquirido pelo clube dois anos mais tarde, por 3,5 milhões de euros, a pedido de Jorge Sampaoli.