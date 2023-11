Atlético-MG x Goiás: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo neste domingo (12), na Arena MRV; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Goiás se enfrentam neste domingo (12), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem perder há cinco jogos, com três vitórias e dois empates. o Atlético-MG briga por uma vaga no G-4. Com 54 pontos, o Galo vem de empate com o Corinthians em 1 a 1 na Neo Química Arena. Para o confronto diante do Goiás, o técnico Felipão não poderá contar com Everson, suspenso. O jovem Matheus Mendes é o provável substituto.

Do outro lado, o Goiás, com 35 pontos, segue na luta contra o rebaixamento. Sem o meia Guilherme, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Armando Evangelista poderá optar pela entrada de Palacios.

Em 60 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 23 vitórias, contra 18 do Goiás, além de 19 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Matheus Mendes, Saravia, Jemerson e Maurício Lemos, Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco; Rubens, Zaracho, Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Raphael Guzzo, Morelli e Palacios; Allano, Matheus Babi e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista.

Desfalques

Atlético-MG

Everson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque, assim como Battaglia, Bruno Fuchs, e Vargas, no departamento médico.

Goiás

Guilherme cumprirá suspensão automática.

Quando é?