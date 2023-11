Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), na Arena MRV; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o Fortaleza na noite deste quarta-feira (1), a partir das 21h30 (de Brasília), na MRV Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Minas Gerais e Ceará), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na TV Globo, o jogo será narrado por Rogério Corrêa, com os comentários de Fabio Junior e Henrique Fernandes. Já no Premiere, Julio Oliveira estará ao lado de Conrado Santana.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Atlético-MG segue na briga pelo G-4. Com 49 pontos, o Galo tem a melhor campanha do returno, com 22 pontos conquistados em 11 jogos.

Do outro lado, o Fortaleza, que perdeu o título da Copa Sul-Americana para a LDU nos pênaltis, volta as atenções para a disputa do Brasileirão.

No meio da tabela, com 42 pontos, a equipe cearense busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas seguidas no torneio nacional.

"A gente está preparado, focado e espera fazer um grande jogo lá. É o momento de virar a chave, a final ficou no passado, agora é foco total do Brasileiro. A cabeça está limpa e focada no nosso objetivo. A gente lamenta muito por não ter conquistado a Sul-Americana, mas é virar a página. Vamos buscar a Libertadores", afirmou João Ricardo.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson, Saravia, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Alan Franco, Zaracho, Otávio e Rubens; Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Benevenuto, Tobias, Escobar; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino; Guilherme, Marinho e Lucero. Técnico: Vojvoda.

Desfalques

Atlético-MG

Bruno Fuchs, Battaglia, Eduardo Vargas e Alan Kardec seguem no departamento médico.

Fortaleza

Titi, Brítez, Bruno Pacheco e Lucas Sasha estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?