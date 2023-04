Atlético-MG x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes em campo nesta sexta-feira (7), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como como acompanhar na TV

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam na tarde desta sexta-feira (7), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, pela sexta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Atlético-MG pode assumir a liderança do Brasileirão sub-20. No momento, aparece na quarta posição, com nove pontos, enquanto o Flamengo, com quatro triunfos seguidos, tem 12.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG registra cinco vitórias, contra quatro do Atlético-MG, além de cinco empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão sub-20 de 2022, as equipes empataram sem gols.

A campanha do Atlético-MG no Brasileirão sub-20

Ceará 2 x 1 Atlético-MG - primeira rodada

Atlético-MG 1 x 0 América-MG - segunda rodada

Atlético-MG 1 x 0 Botafogo - quarta rodada

A campanha do Flamengo no Brasileirão sub-20

Corinthians 4 x 0 Flamengo- primeira rodada

Flamengo 1 x 0 Fluminense - segunda rodada

Prováveis escalações

Atlético-MG: Gabriel Átila; Kauan, Daniel Borges, Rômulo, Léo, Vitor Graziani, Caio Ribas, Vitinho, Yan Phillipe, Pedro Ataide, Caio Maia. Técnico: Eduardo Oliveira.

Flamengo: Kauã Santos; Wesley, Diego, Cleiton e Zé Welinton; Igor Jesus, Caio Vinicius e Evertton; Rodriguinho, Petterson e Mateusão. Técnico: Mario Jorge.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?