Atlético-MG faz consulta por Thiago Santos e estuda oferta para tirá-lo do Grêmio

O Atlético-MG já está à procura de reforços para a próxima temporada. O técnico Cuca dialoga com a cúpula sobre nomes que podem incorporar o elenco a partir de janeiro de 2022. Dentre eles, está o volante Thiago Santos, atualmente no Grêmio, conforme apurado pela GOAL. O diretor de futebol Rodrigo Caetano é quem se responsabilizará pelas tratativas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os dirigentes do Galo já fizeram o primeiro contato com o estafe do meio-campista de 32 anos a fim de saber qual a sua situação em Porto Alegre – ele tem compromisso até o fim de 2023 e custou US$ 1 milhão aos cofres dos gaúchos.

O Atlético ainda não fez contato com a diretoria do Grêmio para discutir valores de uma possível contratação e aguarda o fim do Campeonato Brasileiro para formalizar uma proposta aos gaúchos. Os mineiros sabem que um possível rebaixamento pode ajudar na contratação, uma vez que o Tricolor terá que se desfazer de alguns nomes com salários elevados.

Mais artigos abaixo

A conversa por um volante se dá a pedido da comissão técnica, que pretende aumentar o número de opções no plantel para 2022. Hoje, Cuca tem utilizado três jogadores para a função no meio de campo: Allan, Jair e Tchê Tchê. O último está emprestado pelo São Paulo ao Galo até o fim do Campeonato Mineiro 2022 e tem os direitos econômicos fixados em 3,5 milhões de euros (R$ 22,14 milhões na cotação atual). Os mineiros não pretendem desembolsar o valor neste momento para adquirir o meio-campista.

A diretoria do Atlético é cautelosa ao falar sobre possíveis reforços e evita detalhar as suas ações no mercado da bola. O clube conta com o aporte de empresários e conselheiros para contratar jogadores na janela de transferências.