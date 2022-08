Atlético-MG estuda proposta por Rafinha, do PSG

Meio-campista foi oferecido ao Atlético-MG por empréstimo gratuito no mercado da bola. Clube estuda investimento no atleta

O meio-campista Rafinha, que defende o Paris Saint-Germain e teve passagem pelo Barcelona, foi oferecido ao Atlético-MG no mercado da bola. Uma possível negociação, no entanto, é avaliada pela diretoria do clube mineiro, como soube a GOAL.

O jogador de 29 anos tem contrato no Parc des Princes até junho de 2023 e está disposto a voltar ao Brasil nesta janela de transferências. Ele, inclusive, aceita reduzir a pedida salarial para que isso aconteça. No entanto, o seu retorno depende da aprovação dos mineiros.

Uma negociação seria por empréstimo gratuito até junho de 2023, quando se encerra seu compromisso no PSG, com o Galo pagando apenas os salários do atleta, que é irmão de Thiago Alcântara, atualmente no Liverpool.

O departamento de futebol do Galo avalia a possibilidade de investimento até o fim da janela de transferências, em 15 de agosto, na próxima segunda-feira. O nome é discutido entre o diretor de futebol Rodrigo Caetano e o técnico Cuca. A situação pode avançar depois do jogo desta quarta-feira (10), diante do Palmeiras, pelas quartas de final da Libertadores.

Rafinha está fora dos planos do Paris Saint-Germain nesta temporada. O atleta, inclusive, atuou pela Real Sociedad, da Espanha, durante parte do último ano. Ele soma 26 partidas em 2021/2022, com um gol marcado. No período, ficou em campo por 1.484 minutos.

A informação sobre as conversas entre Atlético-MG e Rafinha foi inicialmente divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem.