Atlético-MG entra na disputa com Palmeiras pelo empréstimo de Marquinhos Cipriano

Revelado pelo São Paulo, jovem atacante do Shakhtar Donetsk é desejado numa cedência válida até o fim de 2021

Marquinhos Cipriano é alvo de disputa entre e . A Goal apurou que os dois clubes brasileiros estão negociando a contratação por empréstimo até o fim de 2021 do jovem atacante que pertence ao .

O foi o último a entrar na briga, a pedido do treinador Jorge Sampaoli, que busca ainda mais um reforço para o setor ofensivo. Já o Verdão, cujo interesse foi revelado inicialmente pelo GloboEsporte.com, abriu conversas com os ucranianos no começo da semana.

Revelado pelo , Cipriano, de 21 anos, está no desde 2018, tendo chegado a custo livre. Na última temporada, o atacante que joga mais pela esquerda chegou a jogar improvisado na lateral, visto a lesão do compatriota Ismaily.