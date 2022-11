Atlético-MG entra em disputa com Santos e Red Bull Bragantino por Edenilson

Representado por Paulo André, Cruzeiro fez até reunião pelo volante do Internacional, mas não avançou em negociação

O Atlético-MG entrou na disputa pela contratação de Edenilson, volante do Internacional, como soube a GOAL. Além dos mineiros, Red Bull Bragantino e Santos também formalizaram proposta pelo meio-campista de 32 anos, conforme adiantado pela reportagem. O Cruzeiro foi outro que cogitou uma investida, mas esbarrou na pedida salarial do atleta.

Edenilson foi procurado pelo diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, após a temporada do futebol brasileiro. O clube tem interesse em tirá-lo do Beira-Rio e está disposto a chegar a um acordo com o Inter, que tem contrato com o jogador até 31 de dezembro de 2024.

Hoje, o estafe de Edenilson é o responsável por discutir a situação com o Colorado — não há negociações entre Atlético-MG e Internacional neste momento. O meio-campista, inclusive, já avisou à cúpula que não pretende seguir em Porto Alegre no próximo ano. Ele reprova a forma como é tratado pelos torcedores no Beira-Rio.

Red Bull Bragantino e Santos também mantêm conversas a fim de contratá-lo no mercado da bola. Contudo, adotam a mesma postura do Galo. Os paulistas deixam a saída do Beira-Rio a cargo do estafe do jogador.

Outro clube que consultou a situação de Edenilson foi o Cruzeiro. Os mineiros fizeram uma reunião com o estafe do jogador para conversar sobre o futuro. Paulo André foi o responsável por conduzir o encontro e ouvir as condições do atleta para a saída do Internacional. No entanto, a pedida salarial é acima dos padrões adotados na Toca da Raposa II.

Edenilson recebe cerca de R$ 700 mil por mês — valor que inclui salário, luvas e direitos de imagem. O Cruzeiro está disposto a pagar no máximo R$ 300 mil mensais aos principais reforços. A situação é semelhante à de Taison, que também foi consultado pela diretoria cruzeirense recentemente.

Em 2022, o meio-campista fez 53 partidas pelo Internacional, somando 3.964 minutos em campo. O jogador fez dez gols e deu seis assistências para os colegas de elenco.