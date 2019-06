Atlético-MG efetiva Rodrigo Santana como treinador da equipe

Santana, que ocupava a função interinamente, ganha vínculo definitivo após dois meses na função

O confirmou na tarde dessa segunda-feira (24) que Rodrigo Santana será o treinador da equipe para o restante de 2019. O técnico ocupava a função de maneira interina desde abril desse ano, quando Levir Culpi foi demitido.

A oficialização de Santana no cargo veio em entrevista coletiva na Cidade do . Rui Costa, o diretor de futebol do clube, garantiu que o perfil do então interino agradou a cúpula do alvinegro.

🎥 Efetivado no comando da equipe, Rodrigo Santana fala sobre nova fase!



Rodrigo era técnico da equipe Sub-20 e estreou no comando da agremiação nas finais do , quando foi vice-campeão contra o .

Ao todo, ele acumula oito vitórias, três empates e seis derrotas em 17 partidas.