Atlético-MG e Santos querem Gigliotti, mas vão precisar gastar

Empresário revela contato dos dois clubes, mas que valor oferecido é muito abaixo do esperado

Cada vez mais difícil encontrar reforços no mercado nacional, os clubes brasileiros se voltam de olho no sul-americano. Santos e Atlético-MG, por exemplo, estão de olho em Emmanuel Gigliotti, atacante de 31 anos do Independente, pelo menos foi o que disse o empresário do jogador em entrevista à Rádio La Red, de Buenos Aires.

No entanto, Gustavo Goñi afirmou que os valores oferecidos ainda estão abaixo do esperado.

"O que estão oferecendo por Puma (apelido do jogador) até agora é muito baixo. Santos e Atlético-MG estão interessados, disse Gustavo Goñi.

O atacante pode facilitar uma transferência já que deseja disputar a Libertadores e o Indepediente não vai jogar a competição este ano. Gigliotti fez um bom ano de 2018. Em 15 jogos, marcou 12 gols no Campeonato Argentino."

Experiente, Gigliotti tem passagens por clubes como Boca Juniors, San Lorenzo, Argentino Juniors, Colón, e Chongqing Lifan, da China.