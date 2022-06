Atlético-MG e Godín se acertam por rescisão amigável

Com vínculo válido até o final do ano, zagueiro está de saída para o Vélez, da Argentina

O Atlético-MG acertou a rescisão contratual de forma amigável com Diego Godín. O zagueiro de 36 anos deixa o clube para assinar com o Vélez, da Argentina, até dezembro de 2023, conforme apurado pela GOAL.

O acordo entre Diego Godín e Galo foi firmado ainda nessa sexta-feira (17). O zagueiro e o clube abriram mão de questões financeiras para encerrarem o acordo. As tratativas se arrastaram por duas semanas até um desfecho positivo.

A ideia do defensor é ter mais oportunidades antes da disputa da Copa do Mundo, em novembro deste ano, no Qatar. Ele acredita que jogará com mais frequência no time argentino e estará apto para disputar o torneio.

Godín pouco atuou no Atlético-MG em 2022. Contratado em janeiro deste ano e dono do quarto maior salário do elenco comandado por Turco, o defensor não se firmou na equipe. Ele esteve em campo em nove oportunidades.

Com a saída do uruguaio, o Atlético está perto de contratar o zagueiro Jemerson. O atleta está livre no mercado da bola desde abril passado e deve assinar com os mineiros até o fim de 2023.