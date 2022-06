Godín abre mão de valores a receber para rescindir com o Atlético-MG

Zagueiro uruguaio está perto de se transferir para o Vélez, da Argentina. Ele quebrará vínculo com os mineiros

O Atlético-MG está muito perto de acertar a rescisão contratual de Diego Godín. O zagueiro de 36 anos negocia uma quebra de vínculo de forma amigável para deixar a Cidade do Galo e assinar com o Vélez Sarsfield no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL.

O veterano informou a cúpula que não pretende cumprir o contrato, o qual se encerra em 31 de dezembro de 2022, e está muito perto de assinar com os argentinos. A sua transferência deve ser sacramentada nos próximos dias.

A conversa entre cúpula e jogador é com o intuito de encerrar o compromisso sem pendências. O uruguaio está disposto a abrir mão dos valores passados e dos futuros — ele teria direito ao restante do contrato pela lei vigente no Brasil — para garantir a transferência ao Vélez.

O desejo de Godín é ter mais minutos em campo antes da disputa da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, pela seleção uruguaia. Ele crê que isso será preponderante para a sua utilização na equipe nacional, no torneio de seleções, que acontece entre novembro e dezembro.

Godín chegou ao Atlético-MG no início de 2022 e fez nove jogos pelo clube, somando 765 minutos. Ele fez um gol durante a disputa do Campeonato Mineiro. O jogador não entra em campo desde 22 de maio, na vitória por 1 a 0 sobre o Brasiliense, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. De lá para cá, ficou no banco em duas oportunidades, contra Tolima e Avaí.

Com a possível saída de Diego Godín no mercado da bola, a cúpula do Atlético-MG já se prepara para a contratação de um defensor. Jemerson foi o escolhido para a vaga que será deixada no elenco comandado por Antonio Mohamed.

Livre no mercado da bola desde a sua rescisão com o Metz, da França, em 29 de abril passado, o defensor de 29 anos voltará ao Atlético-MG a partir de julho. Ele ainda não assinou contrato com o clube, mas já tem um acordo verbal para voltar à capital mineira.

Ele só poderá reforçar o plantel depois de 18 de julho, quando será reaberta a janela internacional de transferências do futebol brasileiro. Há a convicção de que será possível recuperar o defensor na Cidade do Galo.