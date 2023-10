Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Clássico mineiro será disputado neste domingo (22), na Arena MRV; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam na tarde deste domingo (22), a partir das 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para MG), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na Globo, o clássico mineiro será narrado por Rogério Corrêa, com as análises de Fábio Junior e Henrique Fernandes. Já no Premiere, Daniel Pereira narra e Paulo Nunes e Renata Mendonça comenta.

Depois da vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque, o Atlético-MG volta a campo buscando emplacar o segundo triunfo consecutivo para seguir na briga pelo G-4. No momento, soma 43 pontos e um aproveitamento de 53%.

Do outro lado, o Cruzeiro, lutando contra o rebaixamento, chega pressionado após duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos disputados. Na última rodada, a Raposa foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson, Saravia, Maurício Lemos e Bruno Fuchs, Guilherme Arana; Battaglia (Alan Franco), Otávio, Pedrinho (Igor Gomes), Zaracho, Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

Cruzeiro: Rafael Cabral; Wesley Gasolina, Neris, Luciano Castán e Fernando Henrique; Matheus Jussa, Lucas Silva, Ian Luccas (Kaiki) e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Arthur Gomes (Nikão). Técnico: Zé Ricardo.

Desfalques

Atlético-MG

Mariano, Eduardo Vargas e Edenílson seguem no departamento médico, enquanto Rubens cumprirá suspensão.

Cruzeiro

Palacios, Wesley e Marlon estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?