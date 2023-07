No Atlético-MG, Coudet irritou por ignorar base e não dar chance para joia

Treinador argentino proibiu jovens de categorias inferiores de fazer refeições com o elenco principal e ignorou o garoto Alisson

Apresentado pelo Internacional na tarde dessa sexta-feira (21), o técnico Eduardo Coudet deixou marcas na passagem pelo Atlético-MG, encerrada em 10 de junho passado. As imposições na Cidade do Galo incomodaram jogadores, diretoria e departamento de futebol, como soube a GOAL.

A reportagem apurou que o argentino fez algumas imposições durante o trabalho no clube. Dentre as determinações, houve a proibição de que as divisões de base se reunissem com o elenco profissional durante as refeições. Os jogadores das categorias inferiores não podiam participar do momento com os atletas da equipe principal.

Coudet entendia, durante a passagem pelo Galo, que a situação era desfavorável para a concentração dos comandados. O técnico ainda vetou Alisson no time principal durante a passagem pelo Atlético-MG.

Promovido por Luiz Felipe Scolari ao time principal, o jovem foi sugerido ao argentino durante a passagem pelo clube. À época, ele disse que o atleta de 17 anos não estava preparado para atuar com a equipe profissional. Após a saída do técnico, ele foi relacionado para quatro partidas — diante de Libertad (PAR), América-MG, Corinthians e Goiás. O garoto atuou por 14 minutos contra o Timão, pelo Campeonato Brasileiro.

A falta de oportunidades para as divisões de base não é a única contestação ao treinador. O comportamento de Eduardo Coudet no Atlético-MG foi questionado por jogadores e integrantes da diretoria. Após a saída do clube, parte do grupo de profissionais tratou o treinador como "traidor" na Cidade do Galo, especialmente pelas palavras dirigidas ao elenco.

O argentino, apresentado ao Inter nessa sexta-feira, deve fazer a estreia pelo novo clube no domingo (23), diante do Red Bull Bragantino, pela 16ª rodada do Brasileirão. O jogo será disputado no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Esta é a segunda passagem de Coudet pelo Beira-Rio.