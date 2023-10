Atlético-MG x Coritiba: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (8), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Coritiba se enfrentam na noite deste domingo (8), às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com três vitórias consecutivas, o Atlético-MG segue na briga pelo G-6. Com 40 pontos e um aproveitamento de 53%, o Galo volta a ter o volante Otávio, que cumpriu suspensão na última rodada.

Do outro lado, o Coritiba, na lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos, venceu o Athletico-PR por 2 a 0 na última rodada.

Mais artigos abaixo

Em 48 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 30 vitórias, contra 12 do Coritiba, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão, o Galo venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Éverson, Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos, Guilherme Arana, Rodrigo Battaglia, Otávio e Paulinho, Pedrinho, Cristián Pavón e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Henrique e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastián Gómez; Diogo Oliveira, Robson e Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

Desfalques

Atlético-MG

Eduardo Vargas, no departamento médico, está fora.

Coritiba

Marcelino Moreno, suspenso, Maurício Antônio e Hayner, lesionados, são desfalques.

Quando é?