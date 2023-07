Atlético-MG x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Jogo será disputado neste sábado (8), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam neste sábado (8), a partir das 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, com três empates e uma derrota, o Atlético-MG volta a campo buscando se reaproximar do G-6. No momento, está no meio da tabela, com 20 pontos conquistados. ´

Sem Felipão, suspenso, a equipe será comandada pelo auxiliar Carlos Pracidelli. Para o confronto em casa, o Galo também não poderá contar com Hulk, expulso no empate com o América-MG por 2 a 2 na última rodada. Alan Kardec e Eduardo Vargas birgam por uma vaga no ataque.

Do outro lado, o Corinthians, que vem de derrota para o América-MG por 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão. Em 16º lugar, com 12 pontos, o Timão está a um ponto do Goiás, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Em 83 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 35 vitórias, contra 28 do Atlético-MG, além de 20 empates. No último encontro válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2023, o Timão venceu nos pênaltis por 3 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Mariano, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Igor Gomes e Zaracho; Pavón, Alan Kardec (Vargas) e Paulinho. Técnico: Carlos Pracidelli (auxiliar).

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera, Moscardo e Matheus Araújo; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Luxemburgo.

Desfalques

Atlético-MG

Felipão e Hulk vão cumprir suspensão, enquanto Hyoran e Bruno Fuchs, no departamento médico e transição física, respectivamente, estão fora.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?