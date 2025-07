Atlético-MG x Bucaramanga: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais dos playoffs da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (24), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Bucaramanga se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 3 a 2 para o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, o Atlético-MG volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Galo entra em campo com a vantagem do empate. Na fase de grupos, a equipe terminou na vice-liderança do Grupo H, com nove pontos, um a menos que o líder Cienciano.

Por outro lado, o Atlético Bucaramanga precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente às oitavas de final. Caso vença por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. Os colombianos chegaram à Sul-Americana após ficarem em terceiro lugar no Grupo E da Libertadores, com seis pontos.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista; Gabriel Menino, Igor Gomes Scarpa; Dudu, Rony e Hulk.

Atlético Bucaramanga: Quintana; Gutiérrez, Mena (Romaña), Henao e Hinestroza; Flores e Castro; Gil, Sambueza e Londoño; Pons.

Desfalques

Atlético-MG

Guilherme Arana, Mateus Iseppe, Caio Maia, Cadu e Patrick estão lesionados, enquanto Alan Franco cumprirá suspensão.

Atlético Bucaramanga

Bayron Duarte foi expulso no primeiro jogo e está suspenso.

Quando é?

Data: quinta-feira, 24 de julho de 2025

quinta-feira, 24 de julho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

Últimos jogos

