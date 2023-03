Atlético-MG x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes em campo nesta quarta-feira (22), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como como acompanhar na TV

O Atlético-MG enfrenta o Botafogo na noite desta quarta-feira (22), às 20h (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, pela quarta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois da derrota para o Internacional por 3 a 1 na última rodada, o Atlético-MG busca a recuperação no Brasileirão sub-20. Até o momento, a equipe soma apenas três pontos em nove disputados. Na rodada de estreia foi derrotada pelo Ceará por 2 a 1, enquanto na sequência venceu o rival América-MG por 1 a 0.

Do outro lado, o Botafogo, com quatro pontos e 44% de aproveitamento, vem de derrota para o Flamengo por 1 a 0. Na primeira rodada, empatou com o rival Fluminense em 2 a 2, enquanto na rodada seguinte venceu o Ceará por 1 a 0.

Em seis jogos disputados entre as equipes no Campeonato Brasileiro sub-20, o Botafogo registra três vitórias, contra apenas uma do Atlético-MG, além de dois empates. Na última edição do torneio (2022), o Alvinegro venceu por 1 a 0.

A campanha do Atlético-MG no Brasileirão sub-20

Ceará 2 x 1 Atlético-MG - primeira rodada

Atlético-MG 1 x 0 América-MG - segunda rodada

Internacional 3 x 1 Atlético-MG - terceira rodada

A campanha do Botafogo no Brasileirão sub-20

Fluminense 2 x 2 Botafogo - primeira rodada

Botafogo 1 x 0 Ceará - segunda rodada

Botafogo 0 x 1 Flamengo - terceira rodada

Prováveis escalações

Atlético-MG: Gabriel Átila; Kauan, Daniel Borges, Rômulo, Emanuel, Vitor Graziani, Alexandre, Yan Phillipe, Cadu, Isaac, Caio Maia.

Botafogo: Heitor; Ryan, Kawan, Serafim e Ramon; Felipe Dias, Kauê e Rafael Lobato; Sapata, Iago Renato e Antônio Villa.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?