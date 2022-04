Atlético-MG avança para vender Savarino ao futebol dos EUA

O Atlético-MG está muito próximo de concretizar a venda de Jefferson Savarino para o Real Salt Lake, da Major League Soccer, dos Estados Unidos. A negociação ainda não está totalmente concretizada, mas só uma grande reviravolta deve segurar o venezuelano no Galo.

O Atlético recebeu uma proposta de US$ 2,7 milhões (R$ 13,37 milhões na cotação atual) por 40% dos direitos econômicos do jogador, conforme apurado pela GOAL. Os mineiros, no entanto, desejam receber US$ 3 milhões (R$ 14,85 milhões) pela venda do venezuelano.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Detentor de 60% dos direitos econômicos do jogador, o Galo ainda deve manter 20% para uma futura venda. O restante dos direitos são detidos pelo próprio jogador.

Savarino, inclusive, ficou de fora do empate por 1 a 1 contra o Independiente Del Valle, no Equador, pela Copa Libertadores, após marcar dois gols contra o Coritiba em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A informação sobre a possibilidade foi adiantada pelo Fala Galo.

Mais artigos abaixo

Na atual temporada, Savarino entrou em campo 23 vezes e vinha sendo um dos destaques do time de Turco Mohamed na atual temporada. Com a camisa do Galo, o venezuelano marcou quatro gols e deu assistências em 2022, mesmo não sendo titular absoluto.

A curiosidade do negócio, que está praticamente selado, é a volta de Savarino ao Real Salt Lake. O jogador chegou ao Atlético após boa passagem pelo clube dos Estados Unidos, onde chamou a atenção com 22 gols anotados em 88 jogos disputados.