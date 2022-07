Atlético-MG avança nas tratativas pela volta de Cuca

Campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2021, Cuca está perto de voltar ao Atlético-MG. Tempo de contrato ainda é discutido

O Atlético-MG avançou nas tratativas para sacramentar o retorno de Cuca em 2022. As primeiras conversas foram consideradas positivas, e o técnico pode assumir o time ao menos até o fim da temporada, como soube a GOAL.

O diretor de futebol Rodrigo Caetano foi o responsável por conduzir as tratativas com o comandante nos bastidores. Há a expectativa de um sinal positivo até a próxima segunda-feira (25), dia seguinte à partida contra o Corinthians, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os investidores aprovaram a contratação de Cuca depois de uma conversa na manhã desta sexta-feira (22), logo após a demissão de Turco Mohamed, e autorizaram a contratação do treinador por parte da diretoria de futebol. O executivo é quem trata o assunto nos bastidores.

Sem clube desde que deixou o próprio Atlético-MG, no fim de 2021, quando alegou problemas familiares, o treindaor é visto como a principal escolha para o cargo em 2022. Havia temor nos bastidores de que o treinador não aceitasse o convite. Por isso, o nome escolhido seria o de Renato Gaúcho, que conta com a aprovação da cúpula.

Se a negociação tiver um desfecho positivo ainda no fim de semana, o treinador deve se apresentar na Cidade do Galo no início da próxima semana e terá a incumbência de preparar o time para enfrentar o Palmeiras, pelas quartas de final da Libertadores.