Atlético-MG avança por Fred e consulta Juan Jesus em busca de experiência para o elenco

O Atlético-MG consultou a situação de Juan Jesus, de 35 anos, e demonstrou interesse na contratação do zagueiro para a sequência da temporada. O defensor está livre no mercado desde o fim de junho, quando encerrou seu contrato com o Napoli, da Itália.

De acordo com a ESPN, o Galo ainda não apresentou uma proposta oficial. O contato inicial teve como objetivo entender se Juan Jesus estaria disposto a retornar ao futebol brasileiro, onde iniciou a carreira profissional pelo Internacional.

A resposta, porém, não foi a esperada pelos mineiros. O zagueiro tem como prioridade permanecer na Europa e, neste momento, avalia duas possibilidades: a Udinese, da Itália, e o Deportivo de A Coruña, da Espanha.

A experiência internacional pesa na decisão. Juan Jesus construiu boa parte da carreira na Itália, onde também defendeu Inter de Milão e Roma, além do Napoli. O brasileiro ainda passou pelo futebol turco e teve trajetória pelas seleções de base do Brasil. Em 2012, integrou a equipe que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres.

Com o defensor distante de um retorno imediato ao país, o Atlético concentra esforços em outras movimentações no mercado. Uma delas é a negociação por Fred, atualmente no Fenerbahçe.

O volante já tem um acordo verbal com o Galo e depende apenas da liberação do clube turco para retornar ao futebol brasileiro. Fred possui contrato com o Fenerbahçe até junho de 2027, mas trabalha para rescindir o vínculo e ficar livre para assinar com o Atlético.

Segundo o ge, a diretoria alvinegra mantém uma diretriz clara para a atual janela: evitar investimentos na compra de direitos econômicos e priorizar jogadores livres ou negócios por empréstimo.

A chegada de Fred é um desejo antigo do clube. O Atlético tenta concluir a contratação há pelo menos três janelas, e o cenário atual é considerado positivo.

Nascido em Belo Horizonte e torcedor do clube, o volante passou pelas categorias de base do Galo antes de seguir carreira. As conversas para o retorno avançaram nas últimas semanas, e os últimos ajustes envolvem também questões familiares antes da mudança para o Brasil.

Antes de chegar ao Fenerbahçe, Fred defendeu o Manchester United, onde disputou 213 partidas, marcou 14 gols e deu 12 assistências. Pelo Shakhtar Donetsk, foram 155 jogos, 12 gols e 15 assistências. No futebol brasileiro, atuou profissionalmente pelo Internacional em 55 partidas.

Caso o acordo seja confirmado, Fred será o quarto reforço do Atlético-MG na atual janela de transferências. O volante se juntará ao zagueiro Léo Duarte, ao atacante Thiago Borbas e ao meio-campista Kevin Castaño na reformulação do elenco para a sequência da temporada.