Atlético-MG demite Rodrigo Santana após sofrer goleada

A derrota por 4 a 1 para o Grêmio foi o ponto final da passagem do treinador

Rodrigo Santana não é mais o técnico do . A diretoria confirmou a demissão neste domingo (13), após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Grêmio, dentro do estádio Independência, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A motivação foi a sequência de resultados ruins: nos últimos 11 jogos, o venceu apenas dois, sofreu oito derrotas e empatou uma vez. Além da queda na tabela do Brasileirão, o Alvinegro ainda se viu eliminado da na semifinal.

O treinador foi efetivado para o cargo principal durante a pausa para a , depois de ter sido interino após a demissão de Levir Culpi. Rodrigo Santana esteve à frente do Atlético em 41 jogos, teve 18 vitórias, seus empates, 16 derrotas, 50 gols marcados e 49 sofridos.