Grêmio vence o Atlético com gol BIZARRO de Galhardo; veja

O Tricolor bateu o Galo dentro do Independência por 4 a 1, na 25ª rodada do Brasileirão

O conseguiu uma importante vitória para se aproximar do grupo de times que se classificam para a próxima edição da Libertadores.

Neste domingo (13), o Tricolor goleou o fora de casa: 4 a 1.

Apesar de toda a superioridade no time, o duelo ficou marcado por um gol bastante estranho. Aos 34’ do primeiro tempo, o lateral-direito do Grêmio, Rafael Galhardo, fez um cruzamento e o goleiro Wilson colocou para dentro das próprias redes.

O Rafael Galhardo quis cruzar, isso é fato. Aí o Wilson deu aquela colaborada. Ô, meu goleiro! Atlético-MG 0x1 Grêmio pic.twitter.com/z593TtotGf — Goleada Info (@goleada_info) October 13, 2019

A arbitragem considerou gol contra do arqueiro. Maicon amplicou de pênalti, aos 44’, e também da marca da cal o argentino Franco Di Santo diminuiu para os donos da casa. Pepê e Alisson completaram o marcador.

Maicon cobrando pênalti: Atlético-MG 0x2 Grêmio pic.twitter.com/YeoIzkZIQr — Goleada Info (@goleada_info) October 13, 2019

Franco Di Santo cobrando pênalti: Atlético-MG 1x2 Grêmio pic.twitter.com/yTyJyLgCuB — Goleada Info (@goleada_info) October 13, 2019

Assistência do André e gol do Pepê: Atlético-MG 1x3 Grêmio pic.twitter.com/7YbcxX9L94 — Goleada Info (@goleada_info) October 13, 2019

O gol do Alisson nos acréscimos. Encerrado: Atlético-MG 1x4 Grêmio pic.twitter.com/1c5QyRMI2t — Goleada Info (@goleada_info) October 14, 2019

Com o resultado, o time gaúcho chegou a 41 pontos e ocupa a sexta posição; já o continua com 31, em 11º.