Atlético-MG anuncia Geuvânio, que ganha elogios de Levir

O ponteiro chega ao Galo após rescindir contrato com o Tanjin da China

Agora é oficial! Geuvânio é o novo reforço do Atlético Mineiro. O ponteiro, cujo último clube no Brasil foi o Flamengo, estava sem clube desde que conseguiu romper o seu vínculo com o Tianjin, da China. O vínculo do atleta com o Galo é válido até o final de 2019, com opção de renovação por mais um ano.

Revelado pelo Santos, o atacante teve rápido destaque e foi eleito revelação do Campeonato Paulista em 2014 e conquistou o título no ano seguinte. Em 2016, aceitou uma oferta de cerca de R$ 50 milhões para defender o Tianjin. Na Ásia, fez sucesso em sua equipe mas conseguiu retornar ao futebol brasileiro em 2017 para vestir a camisa do Flamengo – onde não agradou.

GEUVÂNIO É GALO! O contrato do atacante com o clube vai até dezembro de 2019, com opção de renovação.



Geuvânio chega ao Galo para dar opção de velocidade pelos lados do campo. A expectativa é grande, inclusive por parte do técnico Levir Culpi: “É um cara objetivo, rápido e tem uma finalização muito legal, bate bem com a perna esquerda. Ele bate conscientemente na bola e isso é uma coisa interessante. Então, tem uma técnica. Ele ainda não estourou, mas a qualidade técnica, tática e física ele tem. Vamos acolhê-lo da melhor maneira possível e procurar explorar ao máximo o potencial dele”, disse.

O novo reforço não poderá, entretanto, jogar a fase de grupos da Libertadores. A esperança do clube é garantir a classificação para o mata-mata, onde Geuvânio poderá ser inscrito.