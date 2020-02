Atlético-MG anuncia atacante venezuelano, e torcida reclama: "Soteldo da Deep Web"

Interessado no meia-atacante do Santos, clube mineiro acabou contratando Savarino, outro compatriota do técnico Rafael Dudamel

O gerou expectativa na torcida neste sábado ao publicar no Twitter uma foto de um vinho venezuelano acompanhado de uma variedade de queijos mineiros. Seria um sinal da contratação do meia-atacante Yeferson Soteldo, que está na mira do clube desde o início do ano?

O mistério acabou alguns minutos depois. De fato o contratou um venezuelano. Além disso, o jogador se chama Jefferson (quase um xará do destaque do ), também atua no ataque e não é, digamos, muito alto (1,69 m). Mas as coincidências pararam por aí. O novo contratado atleticano para a temporada é Jefferson Savarino, de 23 anos, que estava no , dos .

O anúncio gerou uma certa "corneta" dos torcedores que estavam esperando Soteldo. Teve até quem botasse um apelido inusitado no reforço venezuelano.

Quem dera se for Soteldo... — Vinizin Resende (@Viniciu83917571) February 8, 2020

BEM VINDO SOTELDO DA DEEP WEB — Édy 🇵🇹 (@edykkkkk) February 8, 2020

pic.twitter.com/Kmhbery8OU

— Série A Polado (@polado_2) February 8, 2020

que tipo de Soteldo é esse? — 𝕯𝖊𝖕𝖗𝖊 𝕾𝖆𝖓𝖙𝖔𝖘 ๏ (@Depre_Santos) February 8, 2020

Brincadeiras da torcida à parte, Savarino é velho conhecido do técnico Rafael Dudamel e fez parte do grupo que disputou a do ano passado. No futebol dos Estados Unidos, ele somou 80 jogos, com 21 gols e 21 assistências.



O venezuelano é o sexto reforço do Atlético para a temporada, aumentando a lista que já tinha Maílton, Allan, Dylan, Hyoran e Guilherme Arana. Já Soteldo, pelo menos por enquanto, segue como jogador do Santos.