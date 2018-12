Atlético-MG anuncia a contratação do lateral-direito Guga

Jovem jogador foi a revelação do Avaí na última temporada

O Atlético-MG anunciou, na manhã desta sexta-feira (28), seu segundo reforço para a próxima temporada. Um dia depois de contratar Réver, o Galo acertou a contratação do lateral-direito Claudio Rodrigues Gomes, o Guga.

O jovem jogador, de apenas 20 anos, estava no Avaí e recebeu o apelido pela semelhança de estilo de cabelo com o tenista Gustavo Kuerten, torcedor do clube catarinense.

Feliz com o acerto, Guga celebrou o novo desafio na carreira. "É um sonho se realizando. Quando o meu empresário me falou sobre o interesse do Atlético, foi uma felicidade imensa na minha família, os meus pais vibraram muito. A gente sempre acompanhou o Atlético, desde aquela Libertadores que conseguiu o título, com Ronaldinho Gaúcho, a torcida, aquilo mexeu com todo mundo, acho que o Brasil virou um pouco Atlético", disse o jogador ao site oficial do Galo.

"Depois disso, tive um carinho muito grande por esse clube e, agora, poder vestir essa camisa, é um sonho se realizando. Espero poder retribuir as mensagens de apoio que já estou recebendo, retribuir esse carinho dentro de campo e dar alegria para essa torcida fanática. O sonho de todo jogador é disputar a Libertadores, então, estou ansioso para começar logo, jogar e, se Deus quiser, poder conquistar a Libertadores", concluiu.

Guga assinou contrato com o Galo até dezembro de 2023 e chega para disputar posição com Emerson, um dos destaques alvinegros em 2018 e atual titular da lateral-direita.

O lateral foi um dos destaques do Avaí e uma das revelações da Série B do Campeonato Brasileiro em 2018, com três gols e três assistências.