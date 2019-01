Atlético-MG anuncia a contratação de Maicon Bolt

Novo reforço alvinegro assina contrato até dezembro de 2021

O Atlético-MG anunciou mais um reforço para a temporada 2019 nesta segunda-feira (14). Depois de reforços para a defesa e o meio-campo, o Galo enfim contratou um atacante. Trata-se de Maicon Bolt, jogador revelado no Fluminense, que estava sem clube desde que rescindiu com o Antalyaspor, da Turquia, na última quarta-feira. O contrato do jogador com o Galo é válido até dezembro de 2021.

Revelado pelo Flu, onde marcou oito gols em 65 jogos, Maicon Bolt deixou o Tricolor em 2010 rumo ao Lokomotiv Moscow. Na Rússia, ele viveu sua melhor temporada em 2011/12, quando balançou as redes sete vezes em 45 partidas. O atacante foi campeão da Copa da Rússia em 2014/15 e 2016/17 pelo clube.

Em 2017 ele se transferiu para o Antalyaspor. Na Turquia, foram 46 jogos e seis gols.

Maicon Bolt será apresentado como reforço alvinegro nesta terça-feira (15), na Cidade do Galo.

Reintegrado

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG também teve o retorno do meia Dodô, reintegrado ao elenco atleticano. O jogador, de 24 anos, passou as últimas temporadas emprestado a outras equipes. De 2016 pra cá, ele defendeu Figueirense, Chapecoense, Botafogo-SP e Fortaleza. No último clube, viveu seu melhor momento, se destacando na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado.

A ideia era que Dodô continuasse no Fortaleza, mas o Galo não chegou a um acordo com o clube cearense e vetou sua permanência no Nordeste. O Alvinegro tentou negociar o meia com o Sport, também sem sucesso. Por conta disso, por enquanto, ele ficará treinando com o restante do elenco atleticano na Cidade do Galo.

Revelado pelo Atlético-MG, Dodô teve algumas oportunidades no time mineiro entre 2013 e 2015, mas não conseguiu se firmar, marcando apenas seis gols em 47 jogos.