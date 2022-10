Atlético-MG x Cury: agente consegue 7ª hipoteca de shopping em batalha judicial

Galo anunciou venda de shopping Diamond Mall ao grupo Multiplan. Clube receberá R$ 340 milhões por 49,9% das ações do imóvel

O agente André Cury conseguiu mais uma hipoteca judiciária de 49,90% do shopping Diamond Mall por causa do crédito de R$ 64,287 milhões que cobra do Atlético-MG, como soube a GOAL. Esta é a sétima obtida pelo empresário na longa batalha judicial contra o clube.

A hipoteca judiciária, concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), é por causa da dívida do clube com o empresário por Maicosuel. Os mineiros têm duas pendências que somam R$ 3,075 milhões por causa do atleta.

A decisão foi publicada em 14 de outubro passado pelo juiz Elias Charbil Abdou Obeid, da 18ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte. Antes disso, André Cury conseguiu hipotecas judiciárias em 30 de abril, 21 de maio e 17 de agosto de 2021. Neste ano, ele obteve empenhos do imóvel em 25 de março, 22 de julho, 12 de agosto e a mais recente, na primeira quinzena deste mês.

A reportagem teve acesso à certidão do imóvel, que é negociado com a Multiplan. A empresa detém 50,1% das ações e vai adquirir o restante do Galo por R$ 340 milhões. A empresa pagará R$ 136 milhões à vista, e o restante (R$ 204 milhões) será quitado em 12 meses, indexado ao IPCA.

Em que pese a longa batalha jurídica, Atlético-MG e André Cury estão próximos de um acordo para a quitação do débito, avaliado em R$ 64,287 milhões. Os mineiros negociam um parcelamento do montante com o empresário e devem chegar a um acordo nos próximos dias, conforme adiantado pela GOAL. Já há um acordo verbal, restando apenas a assinatura do contrato. Na última semana, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 13,5 milhões nas contas do clube, mas só foram encontrados R$ 10,7 mil após uma verredura nas contas.

Veja, abaixo, as cobranças do empresário:

Atleta Dívida Guilherme Arana R$ 2,838 milhões Rafael Dudamel R$ 1,113 milhão Dylan Borrero R$ 2,450 milhões Leadrinho* R$ 948 mil Léo Sena* R$ 1,564 milhão Luan* R$ 1,960 milhão Zé Welison* R$ 4,764 milhões Maicosuel* R$ 3,075 milhões Erazo* R$ 11,660 milhões Terans* R$ 3,827 milhões Rómulo Otero** R$ 4,755 milhões Eduardo Vargas R$ 5,653 milhões Denilson R$ 2,972 milhões Vina R$ 1,377 milhão Rosinei R$ 322 mil Marcos Rocha R$ 1,260 milhão Mansur R$ 5,752 milhões Franco Di Santo R$ 1,728 milhão Lucas Pratto R$ 6,708 milhões TOTAL R$ 64,287 milhões

*Duas ações

**Três ações