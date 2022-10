Justiça bloqueia R$13,5 milhões do Atlético por dívida com Cury, mas encontra R$10 mil

Clube negocia o pagamento de R$ 64,287 milhões ao agente de atletas. Conversa com o Galo é conduzida pelas advogadas do empresário

O agente André Cury ganhou mais uma batalha judicial contra o Atlético-MG. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) determinou o bloqueio de R$ 13.573.658,04 nas contas do clube e encontrou apenas R$ 10.759,52.

A GOAL teve acesso à decisão, datada da última segunda-feira (17) e assinada pela juíza Camila Rodrigues Borges de Azevedo. Foi realizada a tentativa de bloqueio em 22 contas correntes distintas do clube, todas em instituições financeiras diferentes, mas foram encontrados valores em apenas três.

Os mineiros detinham R$ 8.856,16 em uma conta do Itaú Unibanco, R$ 1.114,76 no Banco Mercantil do Brasil e R$ 788,61 no Banco ABC Brasil. As demais contas do clube não tinham nem um centavo sequer, de acordo com a decisão.

A diretoria do Atlético-MG negocia uma forma de pagar a dívida, avaliada em R$ 64,287 milhões ao empresário André Cury. As tratativas são conduzidas pelas advogadas Adriana Cury e Fernanda Saade, que representam o intermediário nas causas.

Veja, abaixo, a lista detalhada de cobranças de André Cury ao Atlético-MG:

Atleta Dívida Guilherme Arana R$ 2,838 milhões Rafael Dudamel R$ 1,113 milhão Dylan Borrero R$ 2,450 milhões Leadrinho* R$ 948 mil Léo Sena* R$ 1,564 milhão Luan* R$ 1,960 milhão Zé Welison* R$ 4,764 milhões Maicosuel* R$ 3,075 milhões Erazo* R$ 11,660 milhões Terans* R$ 3,827 milhões Rómulo Otero** R$ 4,755 milhões Eduardo Vargas R$ 5,653 milhões Denilson R$ 2,972 milhões Vina R$ 1,377 milhão Rosinei R$ 322 mil Marcos Rocha R$ 1,260 milhão Mansur R$ 5,752 milhões Franco Di Santo R$ 1,728 milhão Lucas Pratto R$ 6,708 milhões TOTAL R$ 64,287 milhões

*Duas ações

**Três ações