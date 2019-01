Atlético-MG acerta a contratação de Vinicius

Quinta contratação do Galo para a temporada, Meia assinou vínculo até o fim de 2020

O Atlético-MG anunciou no início da noite desta sexta-feira (11) a contratação do meia Vinicius, ex-Bahia. O jogador de 27 anos ssinou contrato com o Galo até o fim de 2020, com possibilidade de renovação para mais uma temporada.

Anunciado pelas redes sociais, Vinicius é o quinto reforço do Galo para 2019. Antes, o time mineiro já havia anunciado os zagueiros Réver e Igor Rabello, o lateral Guga e o volante Jair.

Pelo Bahia, Vinícius disputou 87 jogos e marcou 16 gols, sendo 13 em 2018.