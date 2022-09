Atlético-MG 1 x 1 RB Bragantino: Galo empata e sai vaiado de campo no Mineirão

Em jogo antecipado pela 26ª rodada do Brasileirão, ambas as equipes estacionam

Mais um jogo ruim do Galo no Brasileirão. Dentro de casa, o Atlético-MG até saiu na frente, mas levou o empate do RB Bragantino e saiu vaiado de campo. Ademir e Aderlan marcaram os gols do confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Parecia que a sorte dos mineiros seria diferente. Logo aos 17 minutos, Guga recebeu pela direita e achou belo passe para Ademir, no miolo da zaga do Toro Loko. O 'fumacinha' pegou de primeira e contou com intervenção pouco precisa de Cleiton para abrir o placar.

Flickr/Atlético-MG

Só que logo o RB Bragantino respondeu. E foi com um golaço. Léo Ortiz mandou um balãozinho para Aderlan, no lado esquerdo da defesa do Galo. O lateral dominou, cortou Igor Rabello e finalizou no canto esquerdo de Everson, sem chances para o goleiro do Atlético.

No total, o Galo finalizou 21 vezes, mas apenas seis dessas foram em direção ao gol - a principal foi uma cabeçada de Eduardo Sasha onde Cleiton realizou grande defesa. Ao final, mais um empate onde o Atlético sai vaiado de campo no Mineirão.

Com o empate, o Atlético-MG permanece na sétima colocação do Brasileirão, com 40 pontos. Já o RB Bragantino também fica estacionado: aparece em 11º, com 33 pontos.