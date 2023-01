Atlético de Madrid, Newcastle e Udinese fazem consulta por Arthur Cabral

Atacante de 24 anos recebeu consultas no mercado da bola, mas Fiorentina não quer liberá-lo e exige multa rescisória

Arthur Cabral recebeu ao menos três consultas para deixar a Fiorentina no mercado da bola. Atlético de Madrid, Newcastle e Udinese procuraram o estafe do jogador para saber a situação no futebol italiano, como soube a GOAL. A procura do Atleti aconteceu em ligação na manhã desta segunda-feira (9).

Não foram formalizadas propostas pela contratação do centroavante de 24 anos, mas o trio acompanha de perto o momento no Estádio Artemio Franchi, onde ele tem contrato até 30 de junho de 2026.

A Fiorentina, a princípio, não deseja liberá-lo no mercado da bola. Os italianos avisaram, nas consultas mais recentes, que só devem negociá-lo pela multa rescisória — 40 milhões de euros (R$ 225,95 milhões). O valor inviabiliza investimentos pelo brasileiro nesta janela de transferências.

Espanhóis, ingleses e italianos monitoram o que é feito por Arthur Cabral em Florença. Uma investida, neste momento, está praticamente descartada, especialmente pela posição da Fiorentina em relação ao centroavante.

Arthur Cabral tenta se firmar na Fiorentina antes de buscar uma transferência. Contratado em janeiro de 2022, depois de passagem bem-sucedida pelo Basel, da Suíça, o atacante tem 38 partidas pela equipe da Itália, com sete gols marcados e três assistências — os números são referentes às duas temporadas, 2021/2022 e 2022/2023.

Ele tem recebido algumas oportunidades com o técnico Vincenzo Italiano no Estádio Artemio Franchi e não deseja deixar o clube antes de conseguir uma consolidação. A ideia é se tornar titular frequente do time para, no futuro, avaliar a mudança para um gigante.