Eliminação do Atlético de Madrid na Champions teve bizarrice só possível em tempos de VAR

Os tempos de "o jogo só acaba quando termina" acabaram de vez no futebol, em resultado traumático para o time de Simeone

Se o futebol tinha a máxima que dizia “o jogo só acaba quando termina”, os tempos modernos de VAR chegaram mostrando que as coisas não são mais tanto assim. Isso ficou em evidência mais do que nunca na partida entre Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League 2022/23.

Os espanhóis entraram em campo, em Madri, cientes de que só uma vitória sobre os alemães manteria viva a chance de classificação para as oitavas de final. Entretanto, em mais um resultado decepcionante nesta campanha europeia, os comandados de Simeone ficaram apenas no empate com o Leverkusen. Moussa Diaby abriu a contagem para os visitantes logo no início do jogo, Yannick Carrasco conseguiu o empate, ainda no primeiro tempo, mas logo depois os alemães voltaram a ficar na frente graças ao tento do ex-Chelsea Callum Hudson-Odoi. Rodrigo De Paul voltou a empatar para o Atleti, que seguiu desesperado pela vitória. Mais na vontade do que na organização, isso quase aconteceu depois do apito final.

É isso mesmo. O jogo terminou, antes de não terminar. Não estamos querendo apresentar aqui algum conceito de física quântica: são os tempos modernos do VAR no futebol – e apesar das palavras usadas aqui sugerirem uma crítica irônica ao uso desta tecnologia, não é, absolutamente, o caso.

Getty Images

Eis o que aconteceu: no último lance da partida, o Atlético Madrid teve um escanteio a seu favor e encheu a área adversária de jogadores. Até o goleiro Oblak estava lá em busca de um milagre. Após o bate e rebate que seguiu-se à cobrança, o árbitro acabou com o jogo. Mas após o apito final, foi alertado pelo VAR: a bola havia tocado na mão de Pietro Hincapié, zagueiro do Leverkusen. O juiz deu pênalti e reiniciou o jogo que havia acabado de finalizar. Carrasco pegou a bola mas não conseguiu, desta vez, honrar o nome de executor. Lukas Hrádecky defendeu, manteve o empate e decretou a eliminação colchonera.

Getty Images

O futebol vive, definitivamente, novos tempos.

"Foi muito cruel", lamentou o goleiro Oblak ao Movistar+ após o empate. "É futebol, o que eu posso dizer? Fizemos de tudo para ganhar, mas fomos castigados pelos jogos anteriores. Não tivemos um pontinho de sorte que nos faz falta. Só posso dizer que estou muito decepcionado e que é um resultado muito duro".