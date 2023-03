Girona x Atlético de Madrid ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (13), pela 25ª rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com objetivos opostos, Girona e Atlético de Madrid se enfrentam na tarde desta segunda-feira (13), às 17h (de Brasília), Estadi Montilivi, pela 25ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com cinco vitórias e três empates no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid busca manter a invencibilidade para seguir nas primeiras posições do torneio. Na última rodada, goleou o Sevilla por 6 a 1, em casa.

Para o confronto, o técnico Diego Simeone contará com os retornos de Angel Correa e Nahuel Molin, que cumpriram suspensão no último jogo, enquanto Morata, que marcou dois gols contra o Sevilla, pode ganhar espaço no time titular.

Do outro lado, o Girona aparece no meio da tabela, com 30 pontos, e vem de derrota para o Getafe por 3 a 2 na última rodada do Espanhol.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Atlético de Madrid nunca perdeu para o Girona. Foram duas vitórias e cinco empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol 2022/23, os Colchoneros venceram por 2 a 1.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Gimenez, Hermoso, Carrasco; Koke, Witsel, Griezmann; Memphis, Morata.

Girona: Gazzaniga; Martinez, Bueno, Juanpe, Hernandez; Romeu, A Garcia, B Garcia; Tsygankov, Castellanos, Riquelme.

Desfalques

Atlético de Madrid

Reinildo, Rodrigo De Paul e Sergio Reguilon, lesionados, estão fora.

Girona

Alexander Callens, Yangel Herrera, Yan Couto e Ibrahima Kebe seguem lesionados.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Estadi Montilivi - Girona, ESP