Atlético-GO x Tombense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (7), pela 22ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético-GO recebe o Tombense na noite desta segunda-feira (7), no Castelo do Dragão, em Goiânia, pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Pressionado, com duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos, o Atlético-GO aparece no meio da tabela, com 28 pontos e um aproveitamento de 44%. Ainda sem vencer no comando da equipe (empate com o Sampaio Corrêa por 2 a 2 e derrota para o CRB por 2 a 1), Jair Ventura pode promover mudanças na equipe titular.

"Todos têm condições de jogo. Fizemos um jogo-treino na quinta para avaliar. Muitos estão há algum tempo sem jogar. Isso requer cuidado físico para que não tenham lesões. Como falamos, temos pressa. Então, dos que atuaram no jogo-treino e nos treinos até o dia do jogo, todos têm chances de estar entrando na partida. Eles vieram para isso, para jogar e nos ajudar", afirmou o treinador.

"Esse equilíbrio faz a competição ser mais difícil. Não tem nenhuma equipe que disparou e não tem nenhuma equipe que já esteja praticamente rebaixada. Todo mundo está vivo dentro de seus objetivos. É algo que deixa a Série B como das mais difíceis dos últimos anos", completou.

Já o Tombense, na zona de rebaixamento, com 19 pontos, vem de duas derrotas e um empate. Alexandre Jesus e Mateus Buiate são dúvidas para o confronto fora de casa. Caso não estejam aptos, Marcelinho e Luís Felipe estão cotados para substituí-los.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, João Victor (Matheus Guedes) e Heron; Matheus Sales, Rhaldney e Marco Antônio; Shaylon, Luiz Fernando e Gustavo Coutinho. Técnico: Jair Ventura.

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Mateus Buiate (Luís Felipe), Augusto e Egídio; Bruno Silva, João Pedro (Jaderson) e Matheus Frizzo; Alexandre Jesus (Marcelinho), Fernandão (Alex Sandro) e Kleiton (Rafinha). Técnico: João Burse.

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Tombense

Keké, Daniel Amorim e Wesley Marth são desfalques.

Quando é?