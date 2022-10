Atlético-GO x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Verdão busca manter a liderança isolada no Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atravessando momentos opostos, Atlético-GO e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na zona de rebaixamento com 28 pontos, o Atlético-GO entra em campo mirando a terceira vitória seguida no Brasileirão. "Acho que a intensidade é muito pela folga que tivemos no calendário. Sabemos que foi difícil jogar três competições simultâneas. Fomos chegando muito bem nas copas, então é claro que tem também um desgaste muito grande. Nesses últimos 20 dias, tivemos um tempo bom para poder treinar, recuperar e encaixar o time. Isso ajuda a manter a intensidade nos 90 minutos e buscar a vitória", afirmou Shaylon. Para o confronto em casa, o técnico Eduardo Souza não poderá contar com Gabriel Baralhas, Airton e Jefferson, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Marlon Freitas, Arthur Henrique e Shaylon são os mais cotados para assumirem as posições. Do outro lado, o Palmeiras, líder isolado com 66 pontos, chega embalado com a goleada aplicada sobre o Coritiba por 4 a 0 na última rodada. Atuesta, suspenso, está fora. Gabriel Menino é o mais cotado para assumir a posição.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 10 vitórias, contra cinco do Atlético-GO, além de dois empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Verdão venceu por 4 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Gabriel Menino (Zé Rafael) e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony.

Escalação do provável ATLÉTICO-GO: Renan; Arthur Henrique, Gazal, Wanderson, Dudu; Maranhão, Edson Fernando, Marlon Freitas, Wellington Rato, Luiz Fernando; Churín.

Desfalques

Palmeiras

Atuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo, assim como Raphael Veiga e Jailson, ambos lesionados.

Atlético-GO

Gabriel Baralhas, Airton e Jefferson, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 10 de outubro de 2022

• Horário: 18h30 (de Brasília)

• Local: Estádio do Dragão – Goiânia, GO

• Arbitragem: BRUNO ARLEU DE ARAÚJO (árbitro), THIAGO HENRIQUE NETO e DANIEL DO ESPÍRITO (assistentes), RUBENS PAULO ARAÚJO (quarto árbitro) e WAGNER REWAY (AVAR)