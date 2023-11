Atlético-GO x Novorizontino: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), no OBA; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (1), a partir das 20h (de Brasília), no OBA, pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após a derrota para o Vila Nova por 2 a 1, o Atlético-GO viu a briga pelo acesso se embolar. No momento, ocupa a terceira posição, com 59 pontos, dois a mais que o Juventude, primeira equipe fora do G-4.

"O clima de tensão vai existir, como tem existido durante todas as rodadas, porque a Série B tem sido extremamente competitiva. Quando ganha uma, consegue uma pequena folga. Mas se perde, já fica pressionado novamente. Não é só para nós, mas para todas as equipes que estão lutando pelo acesso. É um campeonato muito competitivo. Todos os jogos são finais, pois são confrontos diretos. O Novorizontino pode vencer e nos passar, mas nós podemos vencer e abrir uma vantagem legal. O mais importante é pensar jogo a jogo.", afirmou Rodrigo Soares.

Do outro lado, o Novorizontino, com 56 pontos, encerrou a sequência de quatro jogos sem vencer (dois empates e duas derrotas) ao bater a Ponte Preta por 2 a 0.

"Vai ser difícil, são decisões. Nós ficamos três pontos fora, muita gente deu como se estivéssemos longe. Foi um campeonato que jogamos o ano inteiro, as dificuldades vão acontecer. Se falar do Atlético-GO, que talvez seja o melhor time no segundo turno, vem de uma sequência muito forte, investiu pesado no segundo turno, trouxe jogadores importantes, conseguiu corrigir a rota, chegou muito forte", afirmou Eduardo Baptista.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Alix e Lucas Esteves; Matheus Sales (Rhaldney), Gabriel Baralhas e Shaylon; Luiz Fernando, Kelvin e Gustavo Coutinho. Técnico: Jair Ventura.

Novorizontino: Jordi; Ligger, César Martins e Adriano Mina; Roberto, Marlon, Geovane e Willeam Lepu; Aylon, Douglas Baggio e Rodolfo. Técnico: Eduardo Baptista.

Desfalques

Atlético-GO

Bruno Tubarão, expulso contra o Vila Nova, está fora.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?