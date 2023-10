Atlético-GO x Ituano: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (6), no Castelo do Dragão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético-GO recebe o Ituano na noite desta nesta sexta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), no Castelo do Dragão, em Goiânia, pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com duas vitórias consecutivas na Série B, o Atlético-GO busca se manter na briga para garantir o acesso para a Série A do Brasileirão. No momento, está sexta posição, com 50 pontos.

Do outro lado, o Ituano, na 13ª posição, com 34 pontos, busca reencontrar o caminho da vitórias. Nos últimos cinco jogos, foram três derrotas e dois empates.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo, Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Igor, Heron; Dodô, Baralhas, Kelvin; Shaylon, Luiz Fernando e Gustavo Coutinho. Técnico: Jair Ventura.

Ituano: Jefferson Paulino; Pacheco, Claudinho, Rafael Pereira e Mário Sérgio; Lucas, Rafael Carvalheira e Yann Rolim; Felipe Saraiva, Wesley Pomba e Matheus Cadorini. Técnico: Marcinho.

Desfalques

Atlético-GO

Alix, Lucas Esteves e Matheus Sales estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Ituano

José Aldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Marcel, expulso no empate com o Botafogo-SP, são desfalques.

Quando é?