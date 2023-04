Atlético-GO x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (21), pela segunda rodada da Segundona; veja como acompanhar na TV

O Atlético-GO recebe o CRB na tarde desta sexta-feira (21), no Estádio do Dragão, em Goiânia, às 16h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view

Campeão do Campeonato Goiano, o Atlético-GO vem de empate com o Sampaio Corrêa por 3 a 3 na rodada de estreia da Série B, enquanto o CRB teve o seu jogo com o Sport adiado. Seu último jogo foi a vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A volta está marcada para a próxima terça-feira (25), em Curitiba.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o CRB soma cinco vitórias, contra três do Atlético-GO. O último encontro foi na Série B de 2019. Na ocasião, o CRB venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Emerson Santos, Gazal, Moraes Jr. e Jefferson; Rhaldney, Bruno Tubarão e Shaylon; Luiz Fernando e Airton. Técnico: Mozart.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Anderson Conceição, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e João Paulo; Renato (Copete), Mike e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques

Atlético-GO

Não há desfalques confirmados.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?