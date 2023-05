Atlético-GO x Chapecoense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta terça-feira (2), pela quarta rodada da Segundona; veja como acompanhar na TV

Atlético-GO e Chapecoense se enfrentam na noite desta terça-feira (2), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Goiânia, pela quarta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view

Após obter dois empates e uma vitória nos primeiros três jogos da Série B, o Atlético-GO se encontra na sétima posição da tabela, com um total de cinco pontos. Por outro lado, a Chapecoense acumula quatro pontos, com uma derrota, um empate e uma vitória. Na última rodada, a equipe empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta.

Em seis partidas jogadas entre as equipes, o Atlético-GO registra duas vitórias, enquanto a Chapecoense conquistou uma vitória, além de três empates. No mais recente confronto válido pelo Brasileirão de 2021, o Dragão saiu vitorioso, com um placar de 1 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Emerson Santos e Matheus Sales; Rhaldney, Heron e Shaylon; Luiz Fernando, Bruno Tubarão e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Chapecoense: Airton; Felipe Albuquerque, Victor Ramos, Rodrigo Freitas e Cristiano; Bruno Vinicius, Dudu Vieira, Pablo Siles, Bruno Nazário e Richard; Ribamar. Técnico: Argel Fuchs.

Desfalques

Atlético-GO

Não há desfalques confirmados.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?