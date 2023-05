Atlético-GO x Botafogo-SP ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela nona rodada do torneio; veja como acompanhar na TV

Atlético-GO e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (27), às 18h (de Brasília), no Castelo do Dragão, em Goiânia, pela nona rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Após a derrota sofrida por 3 a 0 para o Juventude no meio da semana, marcando o primeiro revés no torneio, o Atlético-GO volta a campo em busca da recuperação. Ambas as equipes somam 15 pontos até o momento. Enquanto o Dragão está na quinta posição, o Botafogo-SP ocupa o quarto lugar na tabela.

Para o confronto, o técnico Alberto Valentim contará com o retorno de Gustavo Coutinho, recuperado de lesão, enquanto Matheus Salles é o mais cotado para ocupar a posição de Rhaldney, suspenso.

Já o Botafogo-SP vem de vitória sobre o Mirassol por 1 a 0 na última rodada. Vale destacar que o clube nunca perdeu para o rival na história. Em cinco jogos disputados entre as equipes, foram duas vitórias e três empates. No último encontro válido pela Série B de 2019, empataram sem gols.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Gazal, Ramon e Heron; Renato, Matheus Salles, Bruno Tubarão e Shaylon, Coutinho; Luiz Fernando. Técnico: Alberto Valentim.

Botafogo-SP: Victor Souza; Vidal, Diogo Silva (Carlinhos), Márcio e Guilherme Madruga; Patrick Brey, Carlos, Tárik e Salatiel; Luiz Henrique e Lucas Cardoso. Técnico: Adilson Batista.

Desfalques

Atlético-GO

Rhaldney, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?