Atlético-GO acerta empréstimo de Jean, e torcida se revolta: "Me sinto profundamente ofendida"

Goleiro que atuava pelo São Paulo foi preso em dezembro acusado de agredir a esposa

Jean é o novo reforço do . O goleiro, que teve seu contrato suspenso pelo após agredir a esposa nos e ser preso, assinou um contrato de empréstimo por uma temporada. E a torcida do Dragão não está feliz.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

O atleta de 24 anos foi detido em 18 de dezembro em Orlando, na Flórida, após ferir Milena Bemfica, com quem é casado. A esposa publicou em redes sociais na data imagens em que era possível ver hematomas em seu rosto.

Após a prisão do goleiro, o São Paulo informou que estudaria o caso e anunciou na última semana a suspensão do contrato com o atleta por um ano. Isto faria com que Jean não recebesse salários neste período, mas permitiria o acerto com outro clube.

Isto foi sacramentado nesta segunda-feira, conforme anunciado pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista. O mandatário tratou o caso como "uma questão familiar que não apoiamos", mas que era "uma grande oportunidade" e "todo ser humano merece uma nova oportunidade na vida".

O Atlético Clube Goianiense acertou o empréstimo do goleiro Jean (24 anos). O vínculo com o atleta vai até o final da temporada. O anúncio da contratação foi feito pelo Presidente Executivo do clube, Adson Batista.



Vídeo completo no site do Atlético: https://t.co/F1UcKCJEO7 pic.twitter.com/PcjY7DAg27 — 🅰️tlético Goianiense (@ACGOficial) January 13, 2020

A postura do dirigente não ganhou apoio de torcedores do Dragão, que responderam a tweets do perfil oficial com protestos.

"Como pode isso? Desde que nasci sou atleticana e essa é a primeira vez que sinto vergonha de torcer pro Atlético, VERGONHA. Com essa contratação me sinto profundamente ofendida, como mulher não posso ver o ACG jogar com esse cara", escreveu uma torcedora.

"Vergonhosa essa contratação! Nos intitulamos o 'Clube da Família' e contratarmos um agressor de mulheres covarde! Já não temos um marketing eficiente, ainda fazemos questão de queimar a imagem do clube com essa mídia negativa, parabéns!", publicou um atleticano.

Como pode isso ? Desde q nasci sou atleticana e essa é a primeira vez q sinto vergonha de torcer pro atlético, VERGONHA. Com essa contratação me sinto profundamente ofendida, como mulher n posso ver o acg jogar com esse cara. #forajean — Luíza Crispim (@Crispim2Luiza) January 13, 2020

Vergonhosa essa contratação! Nos intitulamos o "Clube da Família" e contratarmos um agressor de mulheres covarde! Já não temos um marketing eficiente, ainda fazemos questão de queimar a imagem do clube com essa mídia negativa, parabéns! #forajean — C🅰️RLOS MESQUIT🅰️ (@carl_mesquita) January 13, 2020

E não pensaram nas torcedoras? Em todas as famílias que foram vítimas de outros tantos Jean aqui em ? Vergonha. Absurdo. — Licia Abreu (@lilahgyn) January 13, 2020

E não pensaram nas torcedoras? Em todas as famílias que foram vítimas de outros tantos Jean aqui em Goiás? Vergonha. Absurdo. — Licia Abreu (@lilahgyn) January 13, 2020

Ele não por favor, respeite os torcedores as mulheres que torcem para o @ACGOficial respeite as cores do Atlético, o clima vai ficar ruim com Goleiro! Lei Maria da Penha! — Isaias Marinho (@isaias_marinho) January 13, 2020