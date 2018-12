Atlético de Madrid tenta segurar Lucas Hernandez até junho

O jogador francês custará uma cláusula de 80 milhões de euros ao Bayern

O Bayern de Munique pode estar a caminho da capital espanhola para contratar Lucas Henández, um dos jogadores mais importantes do Atlético de Madrid.

Segundo o portal Marca, o que anteriormente estava sendo desmentido pelo clube de Munique, agora passa a ser real, e os Rojiblancos estão tentando de tudo para não perder seu principal jogador.

Primeiro, tentando convence-lo de que havia dado para trás em sua decisão. Repreenderam-no por tê-los enganado, dizendo que não tinha intenção inicial de ir jogar na Bundesliga.

Depois, Diego Simeone começou a enviar mensagens à Hernández, privada e publicamente, reconhecendo que é normal que o Bayern queira pagar por sua cláusula rescisória de 80 milhões de euros (cerca de R$ 356 milhões), e que respeitaria a decisão final do zagueiro.

Mas ninguém conseguiu o convencer a ficar, nem mesmo Antoine Griezmann, considerado a “alma gêmea” de Lucas nos vestiários do Atlético. A resposta do jogador francês foi que tinha tomado sua decisão e que não iria voltar atrás.

No entanto, surge outro capítulo da história. O presidente do clube alemão, Rummenigge, chamou Miguel Ángel Gil, presidente Rojiblanco, para falar sobre a cláusula rescisória, que não o havia feito em janeiro de 2018 por conta dos danos esportivos que seriam causados aos atleticanos no meio da temporada 2017/18.

Alguns portais de mídia espanhóis informaram que o Bayern prefere não fazer a operação de transferência de maneira hostil, já que mantem uma boa relação com o clube de Madri, e que pretendem adia-la para junho de 2019, a fim de concretiza-la amigavelmente.