Atlético de Madrid coloca em ação o plano Morata

Colchoneros entraram na disputa com o Barcelona pelo atacante

Reserva no Chelsea, Álvaro Morata pode retornar à Espanha menos de dois anos depois. Despertando grande interesse não só do Barcelona, como também do Atlético de Madrid, o atacante perdeu espaço para Eden Hazard, e apesar de ser especulado no Camp Nou, o espanhol pode acabar assinando com os Colchoneros.

Desta forma, a Goal aponta as principais chaves para a "Operação Morata".

Morata passou o fim de semana em Madrid, esperando notícias para resolver seu futuro. Seu desejo é sair de Londres, uma vez que não está confortável no Chelsea, comunicando inclusive ao clube sua intenção de deixar o clube por alguns meses. Seu grande sonho é voltar para a Espanha.

Chelsea procura um nome no mercado. Eles querem um atacante o mais rápido possível. O escolhido é Gonzalo Higuaín, emprestado ao Milan, mas cujos direitos ainda pertencem à Juventus. De acordo com o repórter Nizaar Kinsella, da Goal UK, a operação é complexa.



Foto: Getty Images