Atlético Bucaramanga x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais dos playoffs da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (17), no Estádio Alfonso López; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético Bucaramanga e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alfonso López, na Colômbia, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo de volta está marcado para o dia 24, na Arena MRV. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Bahia por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão o Atlético-MG volta suas atenções para a Sul-Americana. Em busca da classificação para as oitavas de final, o Galo encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo H, com nove pontos, um ponto a menos que o líder Cienciano. Em seis jogos disputados, foram duas vitórias, três empates e uma derrota.

Por outro lado, o Atlético Bucaramanga disputa por uma vaga no mata-mata da Libertadores após encerrar em terceiro lugar do Grupo E da Libertadores, com seis pontos. Racing e Fortaleza avançaram na chave.

Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana, Jefferson Mena, Carlos Henao, Bayron Duarte, Fabián Sambueza, Fabry Castro, Leonardo Flores, Kevin Londoño, Freddy Hinestroza, Faber Gil, Luciano Pons.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Rubens (Dudu); Rony (Dudu) e Hulk.

Desfalques

Atlético Bucaramanga

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Patrick, Cuello, Iseppe, Cadu e Caio Maia estão machucados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 17 de julho de 2025

quinta-feira, 17 de julho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Alfonso López - Bucaramanga, COL

Últimos jogos

