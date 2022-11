Athletico sonda atacante Mendoza, do Ceará, como reforço para 2023

Furacão disputaria a contratação do colombiano com São Paulo, Racing e CSKA Moscou, da Rússia

Ainda tímido no mercado da bola, o Athletico monitora o experiente atacante Stiven Mendoza, do Ceará. O colombiano de 30 anos tem contrato com o Ceará até o final de 2023, mas, com o rebaixamento do Vozão à Série B do Campeonato Brasileiro, seu futuro no clube é incerto.

Mendoza foi o destaque do Alvinegro na temporada 2022, e desperta interesse de outros times no mercado de olho no próximo ano. Segundo publicou o GE, o colombiano foi sondado pelo Athletico e São Paulo. Além dos brasileiros, CSKA Moscou e Racing, da Argentina, também consultaram a situação do jogador. Os números do experiente jogador chamam à atenção. Somente em 2022, o colombiano marcou 20 gols e deu três assistências em 53 partidas disputadas.

O Athletico trabalha em silêncio na busca de reforços para a temporada 2023. Segundo apurou a GOAL, o clube vai investir menos em 2023 em relação a temporada atual, além de tentar se desfazer de alguns atletas que não fazem parte do planejamento. Somente neste ano, o Rubro-Negro paranaense emplacou quatro das cinco contratações mais caras de sua história, sendo que três delas foram de atacantes.

No atual elenco, o Athletico conta com Vitor Roque, Vitinho, Pablo, Cuello, Canobbio, Rômulo e Marcelo Cirino como opções para o ataque. Para 2023, o Athletico tem pré-contrato com o jovem atacante chileno Luciano Arriagada, do Colo-Colo, e deve ter o retorno de Jajá, que disputou o último Brasileirão Série B pelo Cruzeiro.

