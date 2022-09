Derrota em Santos pressiona Athletico a decidir o que quer no Brasileirão

Felipão precisa entender se time ainda vai tentar garantir vaga direta à próxima Libertadores pelo G-4 ou ir para 'tudo ou nada'

Mais do que os pontos perdidos, a derrota do Athletico para o Santos na última terça-feira (28) levantou uma nuvem de desconfiança na torcida atleticana, que agora se questiona: será que não temos elenco suficiente para competir em alto nível por dois torneios importantes ao mesmo tempo?

De fato, essa é uma dúvida latente que certamente nos assombrará até a finalíssima da Libertadores, no fim de outubro. Até lá, o elenco terá que lutar contra várias “distrações”: o cansaço típico de fim de temporada (foram 63 partidas até aqui no ano), o medo natural de não jogar uma final continental por lesão, a pressão da torcida por resultados e a ansiedade legítima em protagonizar um momento tão importante para o clube e para a própria carreira.

Aliás, é justamente por ter consciência de todas estas dificuldades que a torcida atleticana esperava bem mais do Athletico na Vila Belmiro — onde, aliás, seguimos sem vencer pelo Brasileirão. No entanto, a equipe de Felipão esteve longe de apresentar o futebol sólido e aguerrido que já mostrou na temporada, mesmo tendo quase 10 dias para descansar e treinar, algo muito raro no calendário do futebol brasileiro atual.

Para piorar, Felipão manifestou um claro descontentamento com a postura da equipe após a derrota, o que pode indicar inclusive problemas internos. “Não vem dando certo na parte ofensiva nem defensiva porque, desde quando classificamos contra o Palmeiras, mudaram algumas situações dentro da nossa equipe. Ou mudamos, ou continuaremos nesse marasmo total”, decretou.

Agora, praticamente a um mês da decisão histórica, o Athletico precisa decidir se priorizará o Brasileirão (inclusive para retornar à Libertadores sem depender do jogo no Equador) ou se usará as seis partidas restantes no torneio para fazer testes, poupar talentos e se preparar para o tudo ou nada de Guayaquil.

Se optar por pegar leve no Brasileirão, o time de Felipão pode acabar arrumando problemas desnecessários para si mesmo. Até a decisão, serão quatro partidas diante da torcida, uma delas o clássico Atletiba.

Caso faça a lição de casa, o Furacão encaminha o G-4 no Brasileirão, uma vaga direta na próxima Libertadores e ainda sinaliza para a torcida e para o Flamengo que está maduro para brigar pela América. Do contrário, levará desconfiança e insegurança na bagagem, o que nunca é um bom peso extra para carregar em viagens importantes.

Os jogos do Athletico pelo Brasileirão até a final da Libertadores