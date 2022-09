Felipão diz que Athletico não está pronto para encarar Flamengo

Após derrota para o Santos, técnico do Furacão volta a cobrar o grupo

"Nós temos que estar prontos e não estamos prontos." Essa foi uma das falas de Luiz Felipe Scolari após a derrota para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro. Para o treinador, o time perdeu o foco após a classificação diante do Palmeiras, na Libertadores.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

"Não vem dando certo na parte ofensiva, na parte defensiva, porque desde quando a gente se classificou contra o Palmeiras mudaram algumas situações dentro da nossa equipe. Ou mudamos, ou vamos continuar nesse marasmo total", disse o treinador já projetando a final da Libertadores diante do Flamengo.

A cada pergunta feita na entrevista coletiva na Vila Belmiro, Felipão alinhava o discurso focando a decisão mais importante da temporada. "Depois daquela espetacular classificação, nós tivemos uma demora para que a gente se antene de novo. Algumas coisas nós relaxamos", disse.

Não é a primeira vez que o técnico faz cobranças nas entrevistas. Após o empate contra o Cuiabá, o treinador atleticano chegou a comentar um certo deslumbramento de todos pela conquista da vaga à final da Libertadores, e isso tem espalhado para o elenco. A um mês da decisão, Scolari coloca dúvidas entre os jogadores para uma possível antecipação do onze titular.

Após o empate em 2 a 2 com o Palmeiras, que garantiu o Athletico na final da Libertadores, o Furacão vem de três jogos sem vencer. Empate diante do Avaí, em Florianópolis, empate com o Cuiabá, na Arena, e a derrota diante do Santos, na Vila Belmiro.

Com a derrota, o Athletico segue na sexta posição com 44 pontos. Na próxima rodada, o Furacão recebe o Juventude, às 19 horas, na Arena da Baixada.