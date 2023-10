Athletico-PR x São Paulo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (29), na Ligga Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletico-PR recebe o América-MG na noite desta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Ceará, Pará, Paraíba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal), na TV aberta, da TNT (exceto Paraná), na TV fechada, e da Cazé TV e da Rede Furacão, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na Globo, o jogo será narrado por Renata Silveira, com os comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho.

Embalado com duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos disputados, o Athletico-PR, com 48 pontos, volta a campo na briga pelo G-4 do Brasileirão.

Do outro lado, o São Paulo está pressionado após ser goleado pelo Palmeiras por 5 a 0. No meio da tabela, com 38 pontos, o Tricolor tem um aproveitamento de 43% no torneio.

Pablo Maia, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna, mas Arboleda, recuperado de lesão, é tratado como dúvida. Rafinha, suspenso, dará lugar a Nathan.

Em 68 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 24 vitórias, contra 21 do Athletico-PR, além de 23 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello, Erick, Hugo Moura e Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

São Paulo: Rafael, Nathan, Diego Costa (Arboleda), Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e James Rodríguez; Luciano (Nestor) e David. Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

Athletico-PR

Fernandinho cumprirá suspensão.

São Paulo

Lucas Moura, machucado, e Rafinha, suspenso, estão fora.

Quando é?